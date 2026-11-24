"Je réponds toujours favorablement aux invitations du président Larcher, parce que c'est quelqu'un qui compte et parce que je partage avec lui, et avec d'autres, le sentiment, l'intuition et la conviction profonde qu'il ne faut jamais travailler avec la droite extrême", affirme Edouard Philippe, lors d'une visite au salon des maires de France, sans préciser si la rencoqntre abordera la question de la primaire.
Présidentielle : Philippe d'accord pour la réunion autour de Larcher des candidats à l'Élysée
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