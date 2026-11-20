Les gros créateurs de contenus sur YouTube et les réseaux sociaux, comme HugoDécrypte ou Guillaume Pley, devront respecter pour la première fois le pluralisme dans leur traitement de la présidentielle, sous le contrôle de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel et du numérique, a annoncé ce dernier jeudi.
Présidentielle : les créateurs de contenus devront désormais respecter le pluralisme (Arcom)
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