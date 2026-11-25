"L'État au sens large, mettra en place tous les moyens pour s'assurer que la journée du 1er mai 2027, se passe dans les meilleures conditions possibles au plan sécuritaire, en garantissant évidemment, comme à chaque fois, la liberté de manifester", indique Mathieu Lefèvre, alors que plusieurs voix s'élèvent pour demander d'avancer d'une semaine les dates de l'élection présidentielle, dont le second tour est prévu le 2 mai 2027, au lendemain des défilés du 1er mai. SONORE
Présidentielle: le gouvernement défend le calendrier retenu (porte-parole)
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