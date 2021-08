information fournie par AFP Video • 12/08/2021 à 17:18

Le principal opposant zambien Hakainde Hichilema vote à l'élection présidentielle, après une campagne tendue centrée sur l'économie. La hausse du coût de la vie a érodé la base de soutien du président sortant Edgar Lundu, selon les sondages, et l'élection pourrait être plus serrée qu'en 2016, quand Hichilema, surnommé "HH", avait perdu d'un peu plus de 100.000 voix.