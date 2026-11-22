Le candidat à la présidentielle du parti d'extrême droite Reconquête ! Éric Zemmour a tenu samedi son premier meeting de campagne à Toulon (Var) en insistant sur la nécessité de renvoyer les "étrangers qui n'ont pas respecté leur contrat avec la France.
Présidentielle en France : Zemmour tient son premier meeting à Toulon
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