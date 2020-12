AFP Video • 27/12/2020 à 09:52

Un bureau de vote à Bangui, en Centrafrique, se prépare à ouvrir après un peu de retard, dans les élections présidentielle et législatives. Les électeurs se rendront aux urnes dans un pays toujours en guerre civile et sous la menace d'une nouvelle offensive rebelle contre le régime du sortant et favori, Faustin Archange Touadéra.