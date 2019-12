Présidentielle en Algérie: le changement dans la continuité

France 24 • 13/12/2019 à 20:26

Cette semaine dans le monde, l'Algérie a un nouveau président : Abdelmadjid Tebboune, élu au premier tour malgré une forte abstention. Au Royaume-Uni, Boris Johnson a obtenu la majorité des sièges de la Chambre des Communes, une preuve selon lui que les Britanniques veulent le Brexit. Et enfin comme chaque vendredi depuis le 4 novembre et jusqu'au 20 janvier prochain, nous répondons à vos questions en plateau, sans tabou et sans langue de bois.