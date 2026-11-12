Avec Teddy Riner, nouveau venu dans la course à l'Élysée, la droite s'est "enfin" trouvé un candidat qui "ressemble à quelque chose", a ironisé mercredi le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon.
Présidentielle : avec Riner, la droite a trouvé un candidat qui "a de l'allure", dit Mélenchon
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