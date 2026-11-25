Le 108e Congrès des maires de France s'est ouvert mardi à Paris sur fond de course à la présidentielle et de protestations autour de la double candidature du libéral David Lisnard, président de l'AMF, en lice pour l'Élysée et pour un nouveau mandat à la tête de l'association.Pour les prétendants en quête des 500 parrainages nécessaires à une candidature, difficile en effet de faire l'impasse sur le plus grand rassemblement d'élus locaux d'Europe.
Présidentielle : au Congrès des maires, défilé de candidats en quête de parrainages
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