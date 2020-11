Présidentielle au Burkina : ouverture des bureaux de vote

AFP Video • 22/11/2020 à 13:17

Les bureaux de vote ouvrent dimanche à 6h au Burkina Faso qui élit son président et ses députés dans un contexte politique et sécuritaire tendu, l'opposition redoutant des "fraudes massives" du camp du président Roch Kaboré, favori pour sa réélection, et menaçant de ne pas reconnaître les résultats.