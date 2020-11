Présidentielle au Burkina : le président Kaboré vote

AFP Video • 22/11/2020 à 13:18

N°8VN2L9Le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré, qui brigue un second mandat, vote dimanche à 8h pour les élections présidentielles et législatives. Le pays est appelé aux urnes dans un contexte politique et sécuritaire tendu avec le risque d'attaques jihadistes et alors que l'opposition redoute des "fraudes massives" du camp du président sortant, favori pour sa réélection, et menace de ne pas reconnaître les résultats.