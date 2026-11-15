Présidentielle 2027 : un champion olympique à l'Elysée ?

information fournie par France 24 • 15/11/2026 à 22:48

Au menu de Présidentielle 2027 : la candidature de Teddy Riner, Marine Le Pen toujours en tête des sondages, et pas de candidat unique pour la droite et le centre…

Avec Emilie Zapalski, éditorialiste politique et conseillère en communication, et Mathieu Doiret, analyste à l'Institut Ipsos.