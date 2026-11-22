Au menu de Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon continue de rallier à gauche, Dominique de Villepin et David Lisnard bousculent le jeu à droite, et le RN fragilisé par les affaires. Avec Frédéric Micheau, Directeur général adjoint de l'institut de sondages OpinionWay, et Richard Werly, éditorialiste politique et journaliste pour le media suisse en ligne Blick.
Présidentielle 2027 : "La dynamique de vote utile s'exprime de manière très anticipée"
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