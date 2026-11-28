Gros plan sur le phénomène David Lisnard qui réalise cette semaine une percée dans les sondages et se hisse directement à la troisième place des intentions de vote. Pour Damien Lecomte, docteur en Sciences politiques, le candidat de Nouvelle Energie bénéficie d'un "effet de nouveauté" et n'est pas associé au bilan d'Emmanuel Macron.
Présidentielle 2027: la dynamique David Lisnard à la loupe
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