C’est une information révélée par nos confrères de Jeune Afrique : la France aurait demandé au Rwanda de retirer sa candidature pour le poste de secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophone. Les pays membres sont en ce moment réunis au Cambodge et doivent choisir qui sera à la tête de l’OIF. Et cela a bien évidemment fait réagir sur le continent…
Présidence de la Francophonie : Louise Mushikiwabo "candidate jusqu'au bout"
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