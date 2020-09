Près de Paris, balade dans le jardin magique du clown russe Slava Polunin

AFP Video • 29/09/2020 à 21:03

Créateur d'un des spectacles de clowns les plus produits au monde, le Slava's SnowShow, Slava Polunin s'est installé au début des années 2000 à une trentaine de kilomètres de Paris, le long de la rivière du Grand Morin, à Crécy-la-Chapelle, avec son féerique "laboratoire de création" qu'il ouvre quatre ou cinq fois par an au public. Avec ce jardin magique peuplé d'étranges créatures, le plus célèbre clown russe veut aider les gens "à changer leur manière de vivre, vers quelque chose de plus positif."