Près de Lyon, le lycée hôtelier pour décrocheurs, reprend du service

AFP Video • 16/06/2020 à 16:06

Avant la cuisson, il faut désormais aussi surveiller la température des chefs et des leurs élèves : à un mois des vacances et à la suite d'une longue interruption à cause du Covid-19, les cours reprennent dans un lycée hôtelier unique en France. Près de Lyon, des décrocheurs y retrouvent le goût de l'apprentissage.