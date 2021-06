France 24 • 16/06/2021 à 08:07

A la Une de la presse, ce mercredi 16 juin, la victoire des Bleus, hier, face à l'Allemagne, 1 à 0, pour leur premier match de l'Euro. La première rencontre, aujourd'hui, entre le président américain Joe Biden, et son homologue russe, Vladimir Poutine. Les résultats officiels des législatives de samedi en Algérie, un scrutin marqué par un taux d'abstention record. Et les bibis de la course d'Ascot, au Royaume-Uni.