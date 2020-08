Premier samedi noir sur les routes: 760 km de bouchons sous un soleil de plomb

AFP Video • 01/08/2020 à 17:17

"On essaie de s'hydrater un maximum", "on maîtrise ses nerfs"... sur l'A7 en direction du Sud, les automobilistes affrontent forte chaleur et circulation en ce jour de traditionnel chassé-croisé entre "juillettistes" et "aoûtiens". Le pic de circulation est attendu "entre midi et 15H" selon Vinci Autoroutes. La journée est classée noire par Bison Futé dans le sens des départs pour la première fois cet été.