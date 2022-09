Poutine, Xi et Modi participent au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai

information fournie par AFP Video • 16/09/2022 à 10:29

les présidents de la Russie Vladimir Poutine, de la Chine Xi Jinping et le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi participent au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarcande, en Ouzbékistan. Les chefs d'Etat chinois et russe affichent leur volonté de se soutenir et de renforcer leurs liens en pleine crise avec les Occidentaux, lors de leur première rencontre depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. IMAGES