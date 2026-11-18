Le président américain Donald Trump serre la main du président russe Vladimir Poutine, en présence du président chinois Xi Jinping, avant le banquet au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen. IMAGES
Poutine rencontre Trump lors du sommet de l’APEC à Shenzhen
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