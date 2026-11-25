Le président russe Vladimir Poutine a affirmé dans une vidéo diffusée mardi que les mesures de rétorsion de Moscou étaient "inévitables" face aux frappes ukrainiennes contre les raffineries russes.
Poutine promet une riposte aux frappes ukrainiennes contre les raffineries russes
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