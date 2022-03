information fournie par AFP Video • 07/03/2022 à 19:57

SONORE Le président Poutine "prend une immense responsabilité: c'est celle de combattre un peuple qui lui est frère et de vouloir le détruire et l'humilier avec les pires termes. Et ça, c'est une faute historique" condamne le président Emmanuel Macron à Poissy, lors de son premier déplacement en tant que candidat à sa réélection.