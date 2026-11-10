Dans un mélange d'incrédulité, d'étonnement et d'enthousiasme, des Guadeloupéens réagissent à l'annonce de la candidature du judoka Teddy Rinner pour l'élection présidentielle de 2027. "Par rapport à tout ce qu’on entend, pourquoi pas une nouvelle tête et qu’il soit guadeloupéen", se réjouit l'une des personnes interrogées.
"Pourquoi pas ?": la Guadeloupe réagit à la candidature de Teddy Riner à la présidentielle
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