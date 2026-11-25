Dans un entretien accordé à France 24, le juge de la Cour pénale internationale (CPI) Nicolas Guillou, qui fait l'objet de sanctions américaines, revient sur les pressions politiques exercées contre la juridiction internationale. Il appelle l'Europe à riposter et plaide pour une plus grande souveraineté européenne, notamment dans les domaines bancaire et numérique.
Pour un juge de la CPI, pas question de "modifier nos décisions de justice par la menace"
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