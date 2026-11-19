Dans un entretien accordé à France 24, Joseph Blatter, ancien président de la Fifa, s’est exprimé sur la prochaine élection à la présidence de la fédération prévue en mars prochain, expliquant que l'actuel favori Gianni Infantino n'était "plus éligible" et que sa candidature allait "totalement contre les statuts de la Fifa". Il accuse également Gianni Infantino d'acheter des votes pour l'élection, notamment auprès des "fédérations africaines qui me l'ont confirmé".
Pour Sepp Blatter, Gianni Infantino "n'est plus éligible" à la tête de la Fifa
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