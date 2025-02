information fournie par AFP Video • 26/02/2025 à 12:53

Le commissaire européen Stéphane Séjourné dévoile que l'Europe veut "simplifier" certaines règles du continent et le rendre plus compétitif, sans pour autant avoir recours à la "tronçonneuse". Avec ces textes, l'Europe montre qu'elle "sait se réformer", a plaidé le commissaire français. "Sans tronçonneuse mais avec des hommes et des femmes compétents", qui écoutent les acteurs économiques, a-t-il lancé, dans un clin d'oeil à Elon Musk et au président argentin Javier Milei. SONORE