Pour des millions de Brésiliens, la Terre est plate

Selon Anderson Neves, la Terre est plate et ne tourne pas, le soleil et la lune sont proches du monde, dans un grand dôme qui entoure notre planète aplatie. Comme lui, 7 % de la population brésilienne pense que la Terre est plate, selon l'institut de sondage brésilien Datafolha (2019), et le mouvement est particulièrement actif sur Internet et les plateformes de médias sociaux.