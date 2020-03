Post-Brexit, quelle croissance pour la zone euro ?

France 24 • 02/03/2020 à 13:34

Après le Brexit, quel modèle de croissance économique doit s'imposer dans l'Union européenne ? Alors que la zone euro devient plus centrale dans la construction européenne, elle est toujours à la recherche d'un cap, d'un pilotage et de réformes de longue haleine. Or une croissance molle de 1,2 % du PIB s'annonce en 2020, nourrie pas les incertitudes liées au Brexit et au coronavirus. Comment rebondir ? En sortant des clous stricts du Pacte de stabilité et par une politique de relance ? Plusieurs camps s'affrontent en Europe sur la gestion de la croissance et de la zone euro.