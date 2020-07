Portland: tirs de gaz lacrymogène lors d'une nouvelle nuit de manifestations

AFP Video • 24/07/2020 à 10:27

Des manifestants à Portland tentent de briser une clôture près du tribunal fédéral et du poste de police et des gaz lacrymogènes sont tirés lors d'une nouvelle nuit de manifestations. Ils protestent contre les violences policières et le déploiement de troupes fédérales dans les villes américaines ordonné par le président Donald Trump.