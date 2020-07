Portland : important dispositif policier lors d'une nouvelle nuit de manifestations

AFP Video • 26/07/2020 à 12:57

Les forces de police sont présentes en grand nombre pour tenter de contenir et d'arrêter la manifestants lors d'une nouvelle nuit de manifestations à Portland. La ville, plus grande de l'État américain de l'Oregon, est devenue un point central des manifestations contre le racisme et la répression fédérale, déclenchées initialement par la mort à Minneapolis de George Floyd.