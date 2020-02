Port d'armes aux États-Unis : quand les shérifs se rebiffent contre la loi du "drapeau rouge"

France 24 • 20/02/2020 à 11:15

Aux États-Unis, le droit d'avoir une arme est inscrit dans la Constitution. L'an dernier, le pays a enregistré un taux record de tueries de masse, le plus élevé depuis les années 1970. Alors, pour éviter ces fusillades, l'État du Colorado a pris des mesures. Mais celles-ci passent mal auprès des habitants, et aussi des shérifs, comme l'expliquent Agnès Vahramian et Fabien Fougère de France 2.