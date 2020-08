"Poppa King, nous n'oublierons pas !" : la petite fille de Martin Luther King s'exprime à Washington

AFP Video • 29/08/2020 à 01:47

La petite fille de Martin Luther King, Yolanda Renee King, prend la parole devant les dizaines de milliers de manifestants rassemblés dans la capitale américaine pour célébrer l'anniversaire du célèbre "I have a dream". "Moins d'un an avant son assassinat, mon grand-père avait prédit ce moment précis, il a dit que nous entrions dans une nouvelle phase de la lutte, la première phase était celle des droits civils et la nouvelle phase est celle de la véritable égalité ! L'égalité véritable est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui" déclare la jeune fille de 12 ans.