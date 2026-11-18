L’Ukraine a, par deux nuits consécutives de frappes, partiellement détruit le pont de Crimée, cet axe stratégique pour la Russie, qui relie au territoire russe la péninsule annexée par Moscou en 2014. Si l'édifice a effectivement été lourdement endommagé, plusieurs vidéos manipulatoires ont présenté des dégâts qui n'existaient pas.
Pont de Crimée attaqué : vrais dégâts, fausses vidéos
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