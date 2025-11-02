Vidéos de drones montrant des tombes illuminées de bougies dans un cimetière communal de Tarnow, au sud de la Pologne. À l'occasion de la Toussaint, célébrée le 1er novembre, des milliers de Polonais se rendent dans les cimetières sur les tombes de leurs proches.
Pologne : un cimetière illuminé de milliers de bougies pour la Toussaint
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro