La Pologne en deuil s'est réveillée choquée dimanche, au lendemain de la tuerie perpétrée à Cracovie par un jeune "fasciné" par les idées d'extrême droite, qui a abattu six personnes et en a blessé quinze.
Pologne: Cracovie sous le choc après la fusillade qui a fait au moins 6 morts et 15 blessés
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro