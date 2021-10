Polexit ? L'Europe face au défi polonais

information fournie par France 24 • 21/10/2021 à 20:29

Le bras de fer entre l'Union européenne et Varsovie s'est imposé à l'agenda du sommet des dirigeants européens à Bruxelles. En cause, le tribunal constitutionnel polonais qui a jugé certains articles du traité européen incompatibles avec la constitution. Certains voient dans cette décision un chemin vers le Polexit, la sortie de la Pologne de l'Union européenne. Les forces illibérales, le souverainisme, l'extrême droite, le Brexit et maintenant le Polexit menacent-ils l'Europe ?