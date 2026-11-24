Tous les chemins mènent à Rome, y compris pour les étourneaux tapageurs qui migrent chaque hiver et dont les salissures exaspèrent les habitants de la capitale italienne, bien décidés à les faire déguerpir.
Poétique mais puant, l'étourneau reçoit un accueil glacial à Rome
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