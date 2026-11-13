L'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Brooklyn à New York a fait huit morts et 19 blessés, dont quatre dans un état critique, selon un bilan des pompiers. L'immeuble, un bâtiment de trois étages datant de 1930, est tombé sur un chantier d'excavation voisin.
Plusieurs morts dans l'effondrement d'un immeuble à New York
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