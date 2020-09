AFP Video • 17/09/2020 à 16:39

Plusieurs milliers de personnes manifestent à Paris contre les suppressions d'emplois et pour des hausses de salaires. Cette première manifestation de rentrée, à l'appel de la CGT, de Solidaires, de la FSU et d'organisations de jeunesse (Fidl, MNL, Unef et UNL) part de la place de la République vers Nation, encadrée par un fort contingent policier.