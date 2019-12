"Plus de churros, moins de flics!": la bataille des vendeurs ambulants new-yorkais

AFP Video • 26/12/2019 à 12:33

New York est célèbre pour ses quelque 10.000 vendeurs ambulants emblématiques de la ville, pour la plupart immigrés et sans-papiers. Ces vendeurs, essentiellement des femmes, endurent agressions, vols et contrôles policiers, qui peuvent se traduire par la confiscation de leur matériel ou une interpellation.