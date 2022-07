information fournie par AFP Video • 13/07/2022 à 08:13

Les Sri Lankais font trempette dans la piscine et se détendent dans le jardin du palais présidentiel, bâtiment de l'ère coloniale qui incarne l'autorité de l'État depuis plus de 200 ans. L'endroit est maintenant occupé par les manifestants et est devenu le nouveau symbole du pouvoir populaire de l'île.