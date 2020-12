Plébiscitée par des chefs parisiens, une livraison "éthique" voit le jour

AFP Video • 07/12/2020 à 16:51

Alors que l'épidémie à dopé l'offre de restauration à livrer, la start-up Tiptoque fédère une cinquantaine de chefs parisiens avec pour credo de "respecter le produit et l'humain", à rebours des géants américains Deliveroo et Uber Eats, souvent épinglés pour la précarité et la faible rémunération de leurs livreurs auto-entrepreneurs.