Comment faire en sorte que l'intelligence artificielle ressemble et corresponde aux Africains ? En y intégrant leurs habitudes et leurs contraintes ?
Dans une tribune au Monde, l'analyste en cybersecurité Yasmine Abdillahi déplore que “l’Afrique représente près de 20% de la population mondiale mais moins de 1% des données d’entrainement de l’IA”. Elle est notre invitée.
Plaidoyer pour une IA 100% africaine
Comment faire en sorte que l'intelligence artificielle ressemble et corresponde aux Africains ? En y intégrant leurs habitudes et leurs contraintes ?
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