Placements : les tops et les flops de 2019

Le Revenu Vidéo • 12/12/2019 à 15:19

Hausse de l'immobilier, de la Bourse, des lingots et des Napoléon : 2019 s'annonce comme un millésime record pour vos placements. Seuls les livrets bancaires et l'assurance vie en euros déçoivent.

En placements, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Après un millésime 2018 en demi-teinte avec un recul de 10,9% du CAC 40, 2019 devrait afficher un bilan bien plus flatteur.

Toutes les grandes classes d'actifs (immobilier, actions, obligations, or) termineront l'année dans le vert, sauf crise boursière majeure d'ici le 31 décembre.

Seuls les livrets bancaires (Livret A, LDDS, LEP, livrets fiscalisés) déçoivent. Le sort de l'assurance vie en euros est plus complexe. La baisse des rendements s'accélère mais les caractéristiques techniques restent au sommet : souplesse de fonctionnement, gains et capitaux décès peu taxés, possibilité d'effectuer des retraits à tout moment sans pénalités, etc.

Le bilan 2019 de vos placements, par Christian Fontaine.