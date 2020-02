Piotr Pavlenski, l'artiste et activiste russe derrière le renoncement de Griveaux

AFP Video • 14/02/2020 à 17:31

Derrière le renoncement de Benjamin Griveaux à briguer la mairie de Paris et la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, un artiste et activiste russe contestataire: Piotr Pavlenski. Réfugié politique en France depuis 2017, il dit vouloir dénoncer le double langage du candidat LREM, qui publiquement défend selon lui des valeurs de famille et de fidélité.