AFP Video • 08/02/2021 à 13:48

La crue de la Charente s'approche de son pic à Saintes, en Charente-Maritime, où le niveau de l'eau est à plus de 6,15m. Dans une rue du centre-ville, magasins et logements sont inondés et rares sont les habitants à se risquer sur les planches installées pour tenter de rester au sec.