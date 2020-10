Phuket, île "fantôme" faute de touristes, la résistance s'organise

AFP Video • 09/10/2020 à 18:17

Plages désertes, magasins barricadés, hôtels fermés par centaines: après six mois sans touriste étranger, Phuket est sinistrée. La résistance s'organise entre débrouille et solidarité, mais les vacanciers ne sont pas prêts de revenir et l'inquiétude grandit à l'approche de la haute saison.