 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Philippines: des secouristes déblayent les décombres d'un immeuble effondré

information fournie par AFP Video 24/05/2026 à 13:11

Les secouristes fouillent et déblayent les décombres d'un immeuble en construction qui s'est effondré à Angeles, à environ 80 kilomètres au nord de Manille, la capitale des Philippines.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Vague de chaleur en Europe : record de température à Londres

information fournie par AFP Video 27 mai
2

Le candidat à la présidentielle française Edouard Philippe rencontre Zelensky à Kiev

information fournie par AFP 26 mai
14
3

Deux adolescents avouent avoir étranglé Théo, 11 ans, pour du matériel de pêche

information fournie par AFP 26 mai
1
4

Episode caniculaire: les touristes s'adaptent pour visiter Paris

information fournie par AFP Video 26 mai
5

La vague de chaleur en Europe, "rappel brutal" du changement climatique (chef ONU Climat)

information fournie par AFP 27 mai
1
6

Pourquoi l'Europe est-elle le continent qui se réchauffe le plus vite?

information fournie par AFP 27 mai
3
7

Des marchés trop confiants sur la fin de la guerre en Iran ?

information fournie par Ecorama 27 mai
2
8

Météo-France: la chaleur pourrait atteindre localement "38°C voire 39°C"

information fournie par AFP Video 27 mai
1

Portugal: images du lieu où ont été retrouvés seuls deux enfants français

information fournie par AFP Video 21 mai
2

Condamnation Airbus et Air France: "une page s'est tournée" (proches de victimes)

information fournie par AFP Video 21 mai
3

La mère de deux jeunes enfants français retrouvés seuls au Portugal arrêtée avec son compagnon

information fournie par AFP 21 mai
2
4

La Caverne du Pont Neuf de l'artiste JR dévoilée à Paris

information fournie par AFP Video 21 mai
1
5

Cannes: Penélope Cruz sur le tapis rouge pour le film "La Bola Negra"

information fournie par AFP Video 21 mai
6

Moyen-Orient: "cette guerre sous une forme ou une autre, va durer", dit Lecornu

information fournie par AFP Video 21 mai
7

Une commission estime que le militant palestinien Ramy Shaath ne doit pas être expulsé de France

information fournie par AFP 21 mai
1
8

Crash du Rio-Paris: réactions de familles à la condamnation d'Airbus et Air France

information fournie par AFP Video 22 mai
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Risques liés au crédit privé : attention danger ?

information fournie par Boursorama 29 avr.
5

Jean-Pierre Petit : "Les marchés pensent que l'essentiel des tensions est plutôt derrière nous"

information fournie par Ecorama 29 avr.
6

La fusée Ariane 6 décolle avec 32 nouveaux satellites Amazon Leo

information fournie par AFP Video 30 avr.
7

Nutri-Score : vers une obligation pour tous les produits alimentaires ?

information fournie par BoursoBank Clients 05 mai
8

Top 5 IA du 30/04/2026

information fournie par Libertify 01 mai

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank