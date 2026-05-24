Les secouristes fouillent et déblayent les décombres d'un immeuble en construction qui s'est effondré à Angeles, à environ 80 kilomètres au nord de Manille, la capitale des Philippines.
Philippines: des secouristes déblayent les décombres d'un immeuble effondré
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