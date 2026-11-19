information fournie par AFP Video • 19/11/2026 à 16:26

"J'entends un certain nombre de candidats dire que pourraient participer à cette primaire M. Zemmour ou M. Dupont-Aignan. Moi je dis clairement que ça n'est pas mon camp politique", affirme Édouard Philippe, candidat Horizons à la présidentielle, en marge du sommet de la Construction, à Paris. "Je suis surpris que, dans l'espace politique de la droite et du centre, il y ait des gens qui puissent donner le sentiment de s'accommoder d'un travail avec des candidats qui paraissent n'avoir aucun problème à se rapprocher de M. Zemmour ou de M. Dupont-Aignan ou de M. Ciotti", insiste-t-il, en faisant référence à l'idée d'une primaire à droite qu'il a toujours refusée.